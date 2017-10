Albstadt Im Mittelpunkt steht immer der Mensch

Albstadt-Tailfingen. Ob farbig koloriert oder versteckt hinter der Prozesshaftigkeit der Gemälde, auf den Bildern der Künstlerin Karin Beck geht es stets um den Menschen – um die vielen verschiedenen Facetten seines Wesens, um innere Einstellungen und um gesellschaftliche Rollen. Wer es genau wissen will, kann Becks Werk in der Ausstellung "Sie und Er sind Andere" kennen lernen, die derzeit in der Tailfinger Galerie Monika Hermle gezeigt wird.