Zum 30. Mal ist in Ebingen Weihnachtsmarkt – gestern Abend hat Klaus Konzelmann ihn auf dem Kiesinger-Platz feierlich eröffnet. Der OB verwies darauf, dass der Markt besonders für Kinder ein ganz besonderes Ereignis sei, das die Vorfreude aufs Fest steigere und die Wartezeit verkürze, und dankte den Helfern, die ihn möglich gemacht hätten. Für den ausrichtenden Handels- und Gewerbeverein Albstadt-Ebingen sprach dessen Vorsitzende Manuela Früholz – sie wünschte den Besuchern eine frohe Zeit. Auch der Nikolaus war da und packte den Oberbürgermeister mit dem Hirtenstab am Schlawittchen, um ihn an seine "Hirtenpflicht" zu erinnern. Danach verteilte der heilige Mann gemeinsam mit Knecht Ruprecht Geschenke an die Kinder, von denen einige Gedichte aufsagten. Musikalisch untermalt wurde die Markteröffnung von der Weihnachtspyramide aus durch das Städtische Orchester Albstadt. Foto: Böhler