Aus der Werbung kennen sie die Firma Trigema alle – nun wollten 60 Mitglieder der Herzgruppe Albstadt Deutschlands größten Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung in Burladingen persönlich besuchen. Sie erlebten bei einer Führung alle Produktionsstufen – Trigema produziert ausschließlich in Deutschland – vom Garn bis zum versandfertigen Produkt. Beeindruckt davon, wie die Arbeiten logistisch Hand in Hand und ohne weite Wege ablaufen, genossen die Herzsportler zum Abschluss Kaffee und Kuchen in der Werkskantine. Foto: Leuschner