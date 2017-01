Eine gelungene Krippenfahrt hat die Heimatkundliche Vereinigung Zollernalb unter der Leitung von Wilfried Groh unternommen. Erste Station war der Krippenweg bei den Franziskanerinnen in Berkheim-Bonlanden –­ in 16 Szenen wird die Geschichte von der Menschwerdung Jesu dargestellt. Dem Mittagessen bei den Schwestern folgte der Besuch des ehemaligen Klosters St. Kosmas und Damian in Gutenzell, das eine prachtvolle Barockkrippe besitzt. Letzte Station war die Wallfahrtskirche auf dem Kreuzberg in Schwendi-Schönebürg, wo Krippenbauer Franz Schmidberger den Gästen sehenswerte orientalische und alpenländische Krippen zeigte. Foto: Groh