Albstadt Heilige Elisabeth als modernes Vorbild

Ausgehend von der Lesung aus dem Johannesevangelium verwies Dekan Anton Bock, in seiner Patroziniumspredigt darauf, welch ein Vorbild das Leben und Wirken der Heiligen Elisabeth von Thüringen in der heutigen Lebenswelt sein könne. Ihre Gaben, Mitmenschlichkeit und Mitgefühl, habe sie in den Dienst der Schwächsten gestellt, ihren Reichtum und ihre Tatkraft den Armen zugute kommen lassen. Sie gründete Krankenhäuser und versorgte Pflegebedürftige. Und tatsächlich, in einer Zeit, in der über soziale Gerechtigkeit, Mindestlohn und Kinderarmut diskutiert wird, gibt das Leben von Elisabeth ein hochaktuelles Beispiel.

"Unsere Aufgabe heißt Nächstenliebe"

Bock erinnerte auch an die vielen Einrichtungen von Caritas und Diakonie, in denen Christen im Kirchenverbund versuchen, nach den Gesetzen der Nächstenliebe und Barmherzigkeit zu handeln. Da passe es, dass Papst Franziskus den 33. Sonntag im Jahreskreis in diesem Jahr zum "Ersten Welttag der Armen" erklärt habe und die Katholiken dazu aufrufe, an diesem Tag besonders auf Arme und Schutzbedürftige zuzugehen und sie an ihren Tisch zu laden. "Er beruft sich genau auf die Botschaft aus dem Johannesevangelium", erklärte Bock. "Die Nächstenliebe als Talent, das uns Gott gegeben hat, ist die Aufgabe der wir uns stellen müssen." Der Elisabethgemeinde in Tailfingen sei das Vorbild ihrer Patronin eine besondere Verpflichtung.

Nach der Messe und dem Gottesdienst, musikalisch abgeschlossen durch ein perlend eingängiges Orgelsolo, waren die Gläubigen zum Mittagessen ins Gemeindehaus eingeladen.