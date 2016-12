Albstadt Händels "Messias" in bester Gesellschaft

Albstadt-Tailfingen. Den Weihnachts- und Adventskonzerten in St. Elisabeth in Tailfingen eilt inzwischen ihr Ruf voraus, daher durfte das Publikum schon im Vorfeld gespannt sein, was sich Kirchenmusikdirektor Rudolf Hendel diesmal einfallen lassen würde. Selbiger gab sich größte Mühe und stellte ein äußerst sorgfältig zusammengestelltes Programm vor, das er sowohl nach theologischen als auch nach musikalischen Gesichtspunkten aufbereitete.