Albstadt Guter Tropfen zu den Liedern

Albstadt-Ebingen (wgh). Für den musikalischen Teil des Abends sorgte das Kammerorchester unter Leitung von Martin Künstner. Dabei wurde es von dem gebürtigen Lautlinger Johannes Petz, der als Tenor beim Stuttgarter Opernchor singt, tatkräftig unterstützt. Für die Württemberger Weingeschichten haben die Musiker die Kulturwissenschaftler Wolfgang Alber und Andreas Vogt gewonnen. Und damit die ganze Angelegenheit nicht so theoretisch und trocken verlief, wurden noch der Getränkemarkt Mebold für erlesene Württemberger Weine und die Albmetzgerei Steinhart für kulinarische Köstlichkeiten als Partner engagiert.

Der Vorsitzende des Ebinger Kammerorchesters, Axel Pflanz, betonte in seinem Grußwort, dass der Verein sich einmal von einer anderen Seite zeige, gemäß des Literaturtags-Mottos "Seiten wechseln". Mit dieser Veranstaltung würden alle Sinne erfasst, nicht nur das Hören und Sehen, sondern auch der Geruchs- und Geschmackssinn.

So nahmen die Besucher nicht wie sonst üblich in Konzertstuhlreihen Platz, sondern an schön dekorierten und eingedeckten Tischen. Gleich zur Begrüßung gab es für jeden Besucher ein Gläschen Schwarzriesling-Sekt.