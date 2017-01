Albstadt Groz-Beckert vergrößert sich

Die Ferd. Schmetz Gruppe ist ein traditionsreicher Hersteller von Industrienähnadeln – die Firma wurde 1851 gegründet und ist damit noch ein Jahr älter als Groz-Beckert selbst. Sie beschäftigt rund 700 Mitarbeiter an Produktionsstandorten in der Umgebung von Aachen, in der Schweiz und in Indien. Groz-Beckert übernimmt diese Standorte und das weltweite Vertriebsnetz von Schmetz; das Unternehmen verstärkt durch die Akquisition sein bestehendes Sortiment im Bereich der Konfektion.

Die Marke Schmetz steht laut Angaben von Groz-Beckert für qualitativ hochwertige Nähmaschinennadeln und ist rund um den Globus bei Designern, Qualitätsmanagern und Produzenten sowie in Ateliers und bei Privatkunden etabliert. Groz-Beckert selbst beliefert die nähende Industrie seit 1980; das Sortiment der Näh- und Schuhmaschinennadeln umfasst annähernd 5000 unterschiedliche Typen

Wie Groz-Beckert weiter mitteilt, wird die Ferd. Schmetz GmbH innerhalb des Groz-Beckert-Konzerns als eigenständiges Unternehmen fortgeführt und die Marke Schmetz mit ihrem Produktsortiment unverändert über die bestehende Vertriebskanäle und -partner angeboten. Wie Groz-Beckert auf Anfrage des Schwarzwälder Boten versicherte, werde sich auch für die Beschäftigten nichts ändern. Durch die Übernahme steigt die Mitarbeiterzahl des Konzerns beträchtlich über die Marke 8000. 2015 erzielte er mit rund 7800 Mitarbeitern weltweit 628 Millionen Euro Umsatz.