Albstadt Gespräche gibt’s als Beigabe

Albstadt-Ebingen. Nahezu kostenlos ist das Einkaufen in der Kleiderkammer im Gebäude der BGG, dem früheren Möbelhaus Schulzki in der Riedhaldenstraße 7. Die Tür steht für jedermann offen, ob arm oder reich, und jedem wird dort Wertschätzung als Mensch zuteil, ganz nach dem Motto "Von Herz zu Herz und von Hand zu Hand". Die Kontakte, die in der Fundgrube entstehen, sind für jene, die sie nutzen, ohnehin nicht mit mit Geld zu bezahlen.

Eine Treppe führt hinauf zur Kleiderkammer, die vielmehr eine "Lebensbedarfs-Kammer" ist, reicht das Angebot doch von Spielen über Schuhe, Haushaltswaren, Kuscheltiere, Puppenwagen und Hundeleinen bis zum Brautschleier. Davor laden Sitzmöglichkeiten zum Verweilen bei Kaffee und Gebäck ein, damit ein gemütlicher Austausch möglich ist.

Jeder darf Kleidung und Gebrauchsgegenstände bringen und mitnehmen, damit auch Menschen mit schmalerem Geldbeutel das Gefühl haben, nicht an Mangel zu leiden und etwas zurück zu geben. Bis zu fünf Teile sind kostenlos – ab dem sechsten bezahlt der Besucher 50 Cent pro Teil.