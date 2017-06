Albstadt Geschichte von Petrus frisch erzählt

Besonders anrührend gelang die Szene der Heilung von Petrus Schwiegermutter – mucksmäuschenstill war es da im Kirchenraum. Zum Schauspiel gesellten sich die Gesangsdarbietungen des Chors und der drei Solisten Mahfam Kazemi, Julia Klein und Annika Gonser. Die Liedtexte des Musicals regten zum Nachdenken an, da sie das Menschsein mit all seiner Fehlerhaftigkeit in den Fokus rücken und gleichwohl Hoffnung auf Heilung durch Gottes Liebe machen.

Stefanie Hirt an der Querflöte, Saxofonist Bernd Vosseler, Felix Wettengel an der E-Gitarre, Schlagzeuger Hannes Vosseler und Hans-Peter Merz, der auch die Gesamtleitung des Musicals hatte, am E-Piano untermalten die Gesangseinlagen instrumental.

Die Sprechrollen hatte Elvira Müller mit den Kindern einstudiert. Sie gestaltete, unterstützt von Petra Wacker, auch das Bühnenbild und die Requisiten wie den aus Pappe ausgeschnittenen Hahn, der in einer der letzten szenischen Darstellungen in die Höhe gehoben wurde. Am Hahnenschrei erkennt Petrus laut der Bibel seine Schuld und sein Versagen, doch Jesus hält zu ihm. "Du lässt mich nicht fallen, setzt mich wieder ein, ich darf ganz neu dein treuer Jünger sein", sangen die Kinder.

Schließlich endete die Aufführung in einem beschwingten musikalischen Gotteslob zum Mitklatschen für alle. "Kinder, das habt ihr wunderbar gemacht!", lobte Pfarrer Andreas Gog und sprach damit dem Publikum aus dem Herzen.