Albstadt Freude und Hoffnung

Albstadt-Ebingen. Am Heiligabend 1976 um Mitternacht wurde in der Thomaskirche in Ebingen die erste Christnacht gefeiert. Pfarrer Martin Wurster hatte diese Gottesdienstform in der Gemeinde eingeführt, und seit mittlerweile 40 Jahren zählt die Christnacht neben der Osternacht zu den Höhepunkten des Kirchenjahres in der Thomaskirche.