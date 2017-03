Albstadt "Fremden nicht die Tür öffnen"

Albstadt-Ebingen. Vorbeugen ist für Senioren besonders wichtig, vor allem, wenn es um Trickbetrügereien geht. Beim Seniorentreff in Heilig Kreuz hat Michael Rapp vom Referat Prävention im Polizeipräsidium Tuttlingen sie bei Kaffee und Kuchen darüber aufgeklärt, was Ältere und Junggebliebene tun können, um sicher zu leben. Der Polizeihauptkommissar zeigte, wie leicht man sowohl an der Haustüre als auch am Telefon oder unterwegs betrogen und bestohlen werden kann.