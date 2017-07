Albstadt "Freegal": ein neues Angebot der Bücherei

Die Bücherei trägt mit dem Angebot dem veränderten Nutzungsverhalten Rechnung. Musik-CDs seien nicht mehr ausschließlich Medium erster Wahl, was den Musikgenuss angehe, heißt es in ihrer Mitteilung. Der Dienst "Freegal" – der Name setzt sich aus den englischen Wörtern "Free Legal Music" (kostenlose legale Musik) zusammen – , unterbricht seine Musik nicht durch Werbeblöcke wie andere kostenlose Streamingdienste, stellt etwa 13 Millionen Titel zur Verfügung und deckt das gesamte Spektrum von Klassik über Pop, Rock, Folk und Jazz bis hin zu Dance und Chanson ab. Es gibt vorgefertigte Playlists, also Zusammenstellungen von Songs; jeder Nutzer kann sich aber auch nach seinen eigenen Wünschen eigene Playlists zusammenstellen und diese erweitern und verwalten.

Mit Ausweisnummer und Passwort kann sich der Büchereinutzer über die "Freegal"-Homepage oder die App bei "Freegal" einloggen und täglich bis zu drei Stunden Musik hören. Zudem kann er pro Woche drei Titel kostenlos herunterladen. Weitere Informationen erteilt die Stadtbücherei Albstadt.