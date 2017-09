Vor 30 Jahren ist auf dem "Menschenkopf" auf dem Kreuzbühl ein Gipfelkreuz errichtet worden. Mit einer Andacht wurde dieses Jubiläum nun gefeiert. Initiatorin Theresia Beck und Pfarrer Andreas Gog waren erstaunt, als am Sonntagnachmittag rund 50 Gäste an das Gipfelkreuz auf dem Menschenkopf gekommen waren, um mit einer Andacht das 30-jährige Bestehen zu feiern. Für das festliche Ambiente sorgte die Bläsergruppe aus Tailfingen, bei deren ersten Tönen die Sonne hinter den Wolken hervorkam. Es sei ein Kreuz mit dem Blick über die ganze Stadt, erklärte Gog. Der Weg zum Kreuz sei zu vergleichen mit dem Lebensweg eines Christen: "Immer bergauf, bis man letztlich zum Herrn in den Himmel kommt." Außerdem beteten die Gäste, unter denen sich der Erbauer des Kreuzes, Reinhold Stricker, befand, gemeinsam den Psalm 121, bevor sich Theresia Beck noch einmal bei allen Freunden, Nachbarn und Gästen für ihr Kommen bedankte. Anschließend durften alle am Kreuz verweilen, wo Stricker außerdem Bilder der Erbauung zeigte. Fotos: Nölke