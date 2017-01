Albstadt FC Burladingen schnappt sich "kleinen Pott"

Nach einem langen Turniertag kam es am zum ligainternen Duell zwischen Burladingen und Steinhofen. Die Fehlastädter begannen wie die Feuerwehr. Bereits nach wenigen Sekunden zappelte der Ball nach einer scharfen Flanke von rechts im Steinhofener Tor. Der Unparteiische pfiff die Situation aber wegen eines gestreckten Beins zurück (1.). Auch nach dieser Chance blieb Burladingen das dominante Team. Lange hielt die Defensive aus Steinhofen diesem Druck nicht stand, Edwin Sieg knackte die Abwehr des FC mit einem platzierten Flachschuss in die rechte Ecke (4.). Auch die nächste Großchance verbuchte der 1. FC. Marcel Lukovnjak hämmerte den Ball aber nur gegen die Querlatte (6.).

Auch Steinhofen steckte noch nicht auf und blieb durch einige Chancen in Reichweite des Ausgleichs. Drei Minuten vor Schluss machten die Fehlastädter dann aber den Deckel drauf. Marco Cammaleri schoss seinen FC zum umjubelten Sieg beim "kleinen Supercup". Steinhofens Trainer Dionis Mavraj zeigte sich durchaus zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Generell ist so ein Turnier ja auch immer für die Kameradschaft gut, der Spaß steht im Vordergrund. Am Anfang des Turniers waren wir nicht so stark , aber wir haben uns gesteigert. Im Finale waren dann leider unsere Kräfte weg. Vornehmen können wir uns für morgen nichts, wir versuchen einfach, gute Spiele abzuliefern."

Auch sein Gegenüber, Heinrich David, lobte sein Team: "Die Gruppenphase war trotz des ersten Platzes nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber wir hatten uns vorgenommen, so weit, wie möglich zu kommen und haben meiner Meinung nach verdient den Sieg geholt. Für das Hauptturnier ist es natürlich wichtig, dass wir mit Spaß an die ganze Sache ran gehen. Mit Tuttlingen, Albstadt I und der U19 haben wir natürlich eine sehr starke Gruppe, aber auch nichts zu verlieren", so Burladingens Coach.