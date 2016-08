Albstadt FC 07 Albstadt will Serie wahren

Dieses gelang dem Liganeuling ausgerechnet am vergangenen Wochenende bei Meisterschaftsfavorit SGV Freiberg. Tom Kühnle verwandelte in der 70. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 für die Gäste und trug sich so in die Geschichtsbücher des FV Löchgau ein. Doch der Oberligaabsteiger kam noch zum 1:1-Ausgleich: Torschütze war mit Ex-Profi Marco Pischorn ein Akteur, der ebenfalls aus dem guten Löchgauer Nachwuchs stammt wie der Freiburger Bundesligaprofi Julian Schuster. So war denn Herbst mit dem überraschenden Punktgewinn seines Teams beim Topfavoriten mehr als zufrieden. "Natürlich machen wir noch den einen oder anderen Fehler. Der Gegentreffer nach einer Standardsituation ist ärgerlich. Aber ich freue mich, dass wir einen Punkt in Freiberg geholt haben, das wird nicht allzu vielen Mannschaften gelingen."

So dürften die Kicker des FC 07 Albstadt heute Abend im Gastspiel vor den Toren Ludwigsburgs gewarnt sein. "Das war schon eine Überraschung", sagt der sportliche Leiter der Nullsiebener, Cedo Vujacic, der aber seiner Mannschaft zutraut, etwas Zählbares aus Löchgau mitzubringen. "Wir wollen versuchen, unser Spiel zu spielen und der Partie unseren Stempel aufzudrücken."

Doch Vujacic, dass die Albstädter Spieler gegenüber dem 1:1 im Derby gegen den SV Zimmern noch eine Schippe drauflegen müssen. "Wir haben ganz gut angefangen und uns einige gute Chancen erspielt, diese aber nicht genutzt. Danach haben wir etwas den Faden verloren", sagt Vujacic, "Ich hatte das Gefühl, dass die Jungs den Gegner etwas auf die leichte Schulter genommen haben. Denn es hat an der nötigen Konzentration und dem Drang, ein Tor zu erzielen, gefehlt. Nach dem Zimmerner Führungstreffer hatten wir Glück, dass uns noch der Ausgleich gelungen ist. Das müssen wir in Löchgau ändern; von der ersten Minute an hellwach sein und auch den nötigen Zug zum Tor entwickeln. Dann haben wir auch die Chance, etwas mitzunehmen."

Personell kann der Albstädter Trainer Alexander Eber­hart heute Abend aus den Vollen schöpfen – gute Voraussetzungen also, um auch gegen den dritten Neuling zum dritten Mal in Folge ungeschlagen zu bleiben. Der FC 07 Albstadt bietet seinen Fans heute wieder Mitfahrgelegenheit nach Löchgau im Mannschaftsbus. Abfahrt ist um 16 Uhr beim Albstadion in Ebingen.