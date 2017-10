Albstadt FC 07 Albstadt knöpft Primus einen Punkt ab

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber am Drücker. Die Mannschaff von FC-Coach Alexander Eberhart war dem Tabellenführer zeitweise in allen Belangen überlegen. In den Zweikämpfen gingen die Albstädter entschlossener zu Werke, darüber hinaus hatten sie in nahezu jedem Kopfballduell die Lufthoheit. In der 54. Minute hatte Matthias Endriß den Ausgleich auf dem Fuß, als er im Rückraum völlig frei abschloss, das Ziel aber ebenso verfehlte wie kurz darauf Andreas Hotz, der das das Leder aus 30 Metern knapp am Tor vorbei jagte. In der 69. Minute war es aber soweit: Nach einer Flanke von Rico Vettermann kam Fiorenza am langen Pfosten zum Abschluss. Hollenbachs Torhüter Hörner lenkte den Ball unglücklich zum 1:1 ins eigene Tor. Wenig später traf Hakan Aktepe aus 16 Metern nur den Querbalken. So blieb es beim 1:1. FC 07 Albstadt: Aller; Dahlke, Akbaba, H. Aktepe (92. T. Koch), Vettermann, Endriß, Andreas Hotz, A. Aktepe, Fiorenza, Armin Hotz, Letsch. Tore: 0:1 Kleinschrodt (36.), 1:1 Fiorenza (74.). Schiedsrichter: Marc List (Stuttgart). Zuschauer: 230