Albstadt FC 07 Albstadt gelingt starker Heimauftakt

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag. Nicht einmal drei Minuten waren gespielt, da lud Eric Schmidtke Albstadts Marc Bitzer mit einem Fehlpass dazu ein, alleine aufs Tor zuzustürmen. Bitzer schob das Leder in die linke Ecke und sorgte so für eine Blitz-1:0-Fühung der Albstädter. Nur zwei Minuten später hatte Lars Eschment die nächste Hundertprozentige auf dem Schlappen, scheiterte aber am Löchgauer Keeper Markus Brasch.

Nach einer guten Viertelstunde zog Seref Bagli aus 35 Metern ab, sein Strich pfiff jedoch knapp über den Querbalken. Von der sonst so starken Löchgauer Defensive war während der gesamten Partie überhaupt nichts zu erkennen. Anders auf der Gegenseite: So gelangte Felix Loch durch einen Diagonalball von Eschment in der 19. Minute zu einer weiteren Großchance, vertändelte den Ball aber im letzten Moment.

Erst jetzt kamen die Gäste etwas besser ins Spiel, bissen sich aber an der kompakten Abwehr der Nullsiebener die Zähne aus. In der 42. Minute kombinierten sich die Gäste zum ersten Mal richtig gut durch die Albstädter Reihen, Marco Knittel schoss aber knapp am rechten Pfosten vorbei.