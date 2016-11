Albstadt Farben für die Ohren

Albstadt-Ebingen. Unter dem Motto "Farben für die Ohren – Rot" gibt das Städtische Orchester Albstadt am Samstag, 19. November, in der Festhalle sein Herbstkonzert und Rainer Kropf, der neue musikalische Leiter des Ensembles, seinen Einstand am Dirigentenpult. Rot ist der Abendhimmel beim Sonnenuntergang in Steven Bryants "Dusk", rotes Feuer spucken die Drachen in "Pilatus – Mountains of Dragons", und nach rotem Blut gieren die Vampire im Musical "Tanz der Vampire", dessen Musik John Steinman komponiert hat. Um rote Lippen, Liebe und Leidenschaft geht es schließlich in den Operettenarien "Meine Lippen küssen so heiß" und "Mein Herr Marquis" – die eine stammt aus Franz Lehárs Operette "Giuditta", die andere aus der "Fledermaus" von Johann Strauß. Das Städtische Orchester begleitet dabei die Sopranistin Lidija Kovacevic.