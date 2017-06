Albstadt-Onstmettingen. Fünf Abende umfasst das Angebot "Exerzitien im Gehen" von Pastoralreferent Michael Holl, immer montags ab 18.30 Uhr. Die Teilnehmer treffen sich am 26. Juni am Parkplatz Stocken, am 3. Juli am Parkplatz beim Stichwirtshaus, am 10. Juli am Nägelehaus, am 17. Juli am Zollersteighof und am 24. Juli am Stocken zu einem Gebets-Gang im Schweigen. Danach folgt eine Stunde des Austausches im Gemeindehaus St. Maria. Beim ersten Treffen erhalten alle zum Preis von fünf Euro ein Heft mit Gebetsimpulsen und Lehrgeschichten für die persönlichen Übungszeiten. Anmeldung ist nicht erforderlich. An allen Abendwanderungen können auch Interessierte mitgehen, die nicht an den anderen "Exerzitien im Gehen" teilnehmen. Informationen erteilt Michael Holl unter Telefon 07432/17 17 42.