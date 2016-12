Albstadt Einige missbrauchen die neue Adlerstraße als Rennstrecke

An Aktivitäten erwähnte Eckstein die Ostereieraktion – 2014 hatte der GHV sie wieder ins Leben gerufen; seither sind annähernd 10 000 bunte Eier an Kunden verteilt worden. Die Lichternacht, so Eckstein, komme nach wie vor sehr gut an, was nicht zuletzt am guten Unterhaltungsprogramm liege, das Musiker, Artisten und auch das Maschenmuseum böten. Sehr zufrieden zeigte sich der Vorsitzende mit der neuen Beleuchtung der Adlerstraße, die es gestatte, unterschiedliche farbliche Akzente zu setzen – und mit der aktuellen Weihnachtsbeleuchtung in den Bäumen. Bei der übrigen Beleuchtung sei man von Glühbirnen auf LED umgestiegen und habe es nicht bereut. Die Investition werde sich amortisieren.

Eckstein erwähnte auch die Technologiewerkstatt, die nach einem Jahr bereits voll belegt sei und in der 20 Arbeitsplätze entstanden seien. Anfangs habe er sie mit etwas Skepsis betrachtet; mittlerweile sehe er in ihr "ein Schmuckstück, das Tailfingen ziert".

Thema Innenstadtsanierung: Der GHV hat im städtischen Hochbauamt mehrere Gespräche über die Neugestaltung der Tailfinger Ortsmitte geführt, und "die Stadt hat einige unserer Anregungen aufgenommen". Der erste Bauabschnitt, so Eckstein, sei "sehr gelungen", doch zeige sich, dass mancher Autofahrer die neue Adlerstraße mit einer Rennstrecke verwechsle: Anlieger bestätigten, dass teilweise gerast werde. Ein Unding, wie Friedrich Pommerencke, Stadtrat und GHV-Ehrenvorsitzender feststellte: Immerhin gelte im verkehrs-beruhigten Teil der Adlerstra-ße ein Tempolimit von sieben Stundenkilometern. Das sei Schrittgeschwindigkeit.