Albstadt Eine Stadt wird gebaut

Albstadt-Truchtelfingen. Die Süddeutsche Gemeinschaft Truchtelfingen veranstaltet eine Wochenendaktion: Von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli finden die fünften Lego-Tage für Mädchen und Jungen zwischen acht und zwölf Jahren statt. Im evangelischen Gemeindehaus in der Holdertalstraße 6 entsteht aus 100 000 Lego-Steinen eine bunte Stadt mit Häusern, Gärten, Flughafen, Hochhaus, Kirche, Fahrzeugen, Fußballstadion, Spielplatz und zahlreichen Häusern. Die Bauarbeiten beginnen am Freitag, 14. Juli, um 15 Uhr, werden am Samstag um 10 Uhr fortgesetzt und enden um 18 Uhr.