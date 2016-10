Albstadt Einblicke mit einem wichtigen Hintergedanken

Gress ging auf die Situation im Handwerk ein. Die Zahlen seien noch recht gut, der Rückgang mit einem bis zwei Prozent noch gering. Dennoch werde Ausbilden immer schwieriger. Vor allem bei den Malern und Stuckateuren gebe es Probleme. Beim Besuch einer Bäckerei habe er sich überzeugen können, mit welcher Hingabe dort gearbeitet werde. "Es wäre schade, würde durch fehlenden Nachwuchs die große Vielfalt in Deutschland verloren gehen."

Gress streifte auch das Thema Flüchtlinge und machte deutlich, dass nur die, die Deutsch sprächen, einen Beruf erlernen könnten. Ohne Deutschkurse gehe es weder im Betrieb noch in der Berufsschule. Norbert Wagner, mit seinem Bruder Roland Geschäftsführer der Tailfinger Firma, erläuterte die Stationen des 1955 von Vater Fritz in Ebingen gegründeten Betriebs. Dank guter Auftragslage sei kontinuierlich expandiert worden. Vor einem Jahrzehnt entstand in Tailfingen Ob dem Kieserstal ein modernes Betriebsgebäude.

Auf Pfeffinger Gemarkung stehen 2500 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche sowie 900 Quadratmeter für Büros und Sozialräume. Derzeit werden 50 Mitarbeiter beschäftigt, zehn junge Menschen sind in Ausbildung zum Glaser, Metallbauer und – neuerdings – zum Technischen Systemplaner. Seit drei Jahren gibt es betriebliche Gesundheitsförderung.