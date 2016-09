Albstadt Ein Zwischenstopp in Tailfingen

Albstadt/Balingen. Die Firma Auto-Team Balingen hat ihre Pläne für eine Ansiedlung in Albstadt modifiziert: Anders als urprünglich geplant wird sie nicht sofort einen Neubau in Ebingen beziehen, sondern sich für eine Interimszeit auf dem Tailfinger Lichtenbol niederlassen. Im dortigen Gewerbegebiet hat der Opel-, und Hyundai-Vertragshändler das Gebäude des ehemaligen Hyundai-Händlers Autohaus Boss übernommen. Dies ermöglicht es ihm, bereits früher als ursprünglich geplant in Albstadt zu eröffnen. Die Eröffnung im Ebinger Osten war für das Frühjahr vorgesehen; in Tailfingen wird der Betrieb – zunächst Verkauf und Service für die Marke Hyundai – voraussichtlich noch in diesem Jahr aufgenommen. Ein genauer Termin steht derzeit aber noch nicht fest.