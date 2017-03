Albstadt Ebinger Schulklasse gewinnt Reise nach Berlin

Das Film-Equipment für das Projekt haben sie von zu Hause mitgebracht: Für die Aufnahmen brachte ihre Mitschülerin Sarah Linder als Hobby-Fotografin ihre Spiegelreflex-Kamera ein, aus der Luft filmte ihr Mitschüler Jan Döhring mit seiner Drohne. Gemeinsam machten sich Robin Deiber, Jan Döhring und Kilian Braun an die Schnittarbeiten.

Das fertige Video luden sie bei Instagram mit dem Hashtag "Beste Klassenfahrt" hoch und hofften auf das Beste. Dann kam die Überraschung: Die Bahn prämierte ausgerechnet ihr Video. Besonders gelobt wurden der gute Schnitt sowie die geschickte Verknüpfung des DB-Logos mit dem Konzept. Die Schüler sind entsprechend zufrieden mit ihrem Projekt und haben aus Berlin bunte Bilder und unvergessliche Erinnerungen mitgenommen. Schade fanden sie jedoch, dass sie keine ganze Woche in Berlin verbringen durften.

Denn so hatten sie die Reise ursprünglich geplant –­ das Budget hätte es hergegeben. So mussten die Schüler schon am dritten Tag nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt die Heimreise antreten – dafür allerdings brachten sie bunte Erinnerungen mit.