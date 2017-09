Albstadt Die Stadt wächst weiter zusammen

Albstadt-Laufen. Die Kunstaktion mit dem Titel "9=1=100", die laut Initiatorin Susanne Goebel die möglichen Synergieeffekte einer guten Zusammenarbeit der neun Stadtteile Albstadts versinnbildlichen soll, wird am Samstag ab 14.30 Uhr an der Zufahrt zum Parkplatz Steinberg, einem Zuweg zum Premiumwanderweg Felsenmeersteig, fortgesetzt. Am Ende sollen neun Baumkreise mit jeweils neun Bäumen, stellvertretend für neun Stadtteile, das Zusammenwachsen der Stadt symbolisieren. Den Laufener Baumkreis bilden Wildkirschbäume, über die der Streuobstwiesenbeauftragte des Zollernalbkreises, Markus Zehnder berichtet.