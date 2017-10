Albstadt Die Schönheit eines Gebirgszuges

Zwischen Hohenstaufen und "Campus Galii"

Historisch Interessierte finden in dem Buch Modelle der Burg Hohenstaufen über dem Remstal, Stammsitz des gleichnamigen Kaiserhauses, und Bilder der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd. Nädelin beschreibt archäologische Funde von Weltrang wie den Löwenmenschen aus dem Lonetal, dessen Höhlen 2017 zum Weltkulturerbe ernannt wurden. Er erklärt den Vulkanismus auf der Schwäbischen Alb und die Entstehung von Ortsnamen, rekonstruiert römische Schanzenanlagen, mittelalterliche Kirchen und Klöster, Pfalzen und Burgen. In seinen Stadtporträts verweist er auf besondere Gebäude, wie beispielsweise das Sigmaringer Fidelishaus aus dem 16. Jahrhundert, das einst Gasthaus und Herberge und später ein kirchliches Altersheim war. Er gibt Anregungen zu besonderen Ausflugszielen wie die Baustelle "Campus Galli" bei Meßkirch, wo nach dem St. Gallener Plan aus dem Jahr 830 eine karolingische Klosterstadt entsteht, oder den 956 Meter hohen Raichberg mit seinem markanten Turm.

Tipps gibt es zu Ausflugslokalen, Museen – wie beispielsweise das Rottweiler Stadtmuseum, in dem der Narrensprung mit Puppen nachgestellt ist – oder das geologisch einmalige Nördlinger Ries, das vor 14,5 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag entstand.

Jörg Nädelin ist es gelungen, liebevoll einen Band über das südwestdeutsche Mittelgebirge zu schaffen, das einerseits wunderschöne Aufnahmen zeigt und andererseits spannend vermittelt, was sich dort alles abgespielt hat. Eines wird darin klar deutlich, und Nädelin sagt es selber: "Ich mag die Alb" "Den Albtrauf entdecken" ist in einer Startauflage von 100 Exemplaren erschienen und kann für 49,80 Euro über die Osiander-Buchhandlungen bezogen werden.