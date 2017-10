Albstadt Die Hirsche fressen am liebsten Bananen

Die hat jetzt – bei strahlendem Sonnenschein – stattgefunden. Jörg Hohmann, Mitarbeiter des Wildgeheges, begrüßte die Kinder und zeigte ihnen erst einmal Bilder von im Park lebenden Tieren – einige wurden sofort identifiziert. Noch interessanter wurde es, als die Kinder zu den Pfauen und Hasen hineingehen und die Hasen mit Salat füttern und vorsichtig streichelten durften.

Nächste Station war die Futterhütte, wo Hohmann erzählte, was die Tiere gerne fressen. "Schweine mögen nicht alles – und Hirsche am lieb­sten Bananen." Das mitgebrachte Brot war schnell an die Wildschweine verfüttert; danach ging es weiter zu den Mufflons ging. Ganz mutige Kinder kletterten auf die kleinen Felsen und legten dort für die Mufflons Futter ab.

Ein besonderes Souvenir gab es zum Abschluss der Tour für die Kinder: Jedes durfte eine bunte Pfauenfeder mit nach Hause nehmen – sie bekam nach diesem interessanten Tag sicher einen Ehrenplatz im Kinderzimmer.