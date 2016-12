Albstadt Der Abschluss des Jubiläumsjahrs

Der Nachmittag begann mit einem Rückblick auf die gemeinsamen Aktivitäten der Gruppe. Wolfgang Born zeigte seinen Film über den Ausflug ins Markgräflerland mit allen Programmpunkten: der Weinprobe in Heitersheim, dem Aufenthalt in Badenweiler und der abschließenden Einkehr in der Wasenstube in Weilen u. d. R. Manfred Schmid ließ anschließend in einer Diaschau alle diesjährigen Treffen Revue passieren, Gerhard Haasis erzählte zwei weihnachtlichen Geschichten, und gemeinsam wurden Weihnachtslieder gesungen.