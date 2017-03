Albstadt Damit in Lautlingen das Gemeinwohl blüht

Albstadt-Lautlingen. Ein Bekenntnis zur Gemeinnützigkeit legte bei der Hauptversammlung der Gartenfreunde Lautlingen deren Vorsitzende Rosina Lippke-Stumpp ab – und wusste sich darin einig mit den zahlreichen Vertretern der anderen Lautlinger Vereine, die erschienen waren. In ihrem Rückblick erwähnte sie in diesem Zusammenhang die Schlossgarten- und Streuobstwiesenpflege unter Regie von Egon Rauer, die Dekoration der Seniorenfeier, das Backen für die Schlossweihnacht und etliche weitere Aktivitäten. Als Ziel des Vereins nannte sie die Förderung der Gemeinschafts – dazu sollen Wanderungen wie die im vergangenen Jahr auf dem Blaustrümpflerweg in Stuttgart, das Spargelessen, der beliebte Brunch, Advents- und Familienabende beitragen. Als besonderen Höhepunkt nannte sie den Busausflug zur Landesgartenschau in Öhringen.