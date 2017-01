Albstadt Bürgerwille wird übergangen

Die Diskussion zeigt, dass die städtische Baubehörde ihren Plan, das Bauprojekt still und leise verwirklichen zu lassen, begraben kann. In diesem Bereich ist es nicht damit getan, nur die direkten Anwohner zu informieren und ihr zu verstehen zu geben, dass schon alles so gut wie genehmigt, ein Einspruch daher sinnlos sei. Die Anteilnahme sehr vieler zeigt, dass die Stadt gut beraten ist, solche Projekte von Beginn an öffentlich zu diskutieren und dass – anders als nun ­– der Gemeinderat sofort in die Planungen mit einbezogen wird.