Einen Ausflug in den Schwarzwald hat der Onstmettinger Verein "Borussia Ochsen" unternommen. Erstes Ziel war Todtnau, wo die Coaster- Bahn wartete; dann ging es weiter zum Schluchsee, wo die Teilnehmer Zeit zur freien Verfügung hatten. In Erichs Schnapshäusle ließen sie sich die Herstellung von Schwarzwälder Kirschtorte zeigen und nahmen Torte und Kaffee zu sich. Eine Führung im Brennereimuseum samt Schnapsprobe mit Wässerle aus dem Schnapshäusle durfte nicht fehlen. In der "Akropolis" in Onstmettingen klang der erlebnisreiche Tag aus. Foto: Brunner