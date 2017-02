Albstadt Beim Sport klappt mehr als "bolla, bolla"

In seiner Andacht – fester Bestandteil jeder Hauptversammlung – sprach Mayer aber auch über den Dank an Gott über das Gebet, zu dem eben nicht nur Bitte und Fürbitte gehöre, sondern auch Dank und Anbetung. "Wir sind angewiesen auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Ob unser Tun vergeblich ist oder nicht, liegt an Gott allein", so Mayer.

Vorsitzender Wolfgang Schairer erinnerte an Konzerte, Jugendveranstaltungen und andere Vereinsaktionen und berichtete, nicht ohne Stolz, von der Renovierung der Mietwohnung im CVJM-Haus, die zwar sehr umfassend gewesen, aber in nur zwei Monaten in Eigenleistung abgeschlossen worden sei.

Schriftführerin Andrea Frank informierte über die bereichernde Arbeit mit den Jugendlichen im Tic-Point und freute sich, dass mit Deborah Alber und Anna Mader zwei Jugendliche die Leitung der Mädchenjungschar übernommen haben. Jugendreferentin Birgit Bech berichtete vom "Teenie", den sie als niederschwellige Ergänzung zum Ticpoint anbietet. Die beiden Fahrradgruppen – für Profis und Hobbyfahrer – sowie die Wandergruppe hatten vieles gemeinsam unternommen.