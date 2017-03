Albstadt-Ebingen. Eine Geldkassette hat eine noch unbekannte Bande in der Nacht zum Samstag um Mitternacht aus einem Verkaufsstand in der Bahnhofstraße gestohlen und ist damit geflüchtet. Ein Zeuge beobachtete nach Angaben der Polizei, wie aus einer Gruppe heraus eine Scheibe am Flammlachs-Stand des Hamburger Fischmarktes eingeschlagen wurde. Danach seien die Personen in verschiedene Richtungen geflüchtet, so der Augenzeuge. Was aus dem Verkaufsstand genau gestohlen wurde, ist nach Angaben der Polizei bisher ebenso wenig bekannt wie die Höhe des entstandenen Sachschadens.