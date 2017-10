Albstadt Auftritt mit viel Liebe und Hingabe

Denn Belle verliebte sich in das Biest und befreite es damit von seinem Fluch. Immer wieder tauchte der große Chor in anderen Szenen und mit anderen Kostümen und Accessoires auf. Dann wieder wurde getanzt. Und nicht nur auf dem Ball im Schloss, sondern auch durch die Mädchenformation, die für reichlich Schwung sorgte und auch mal ein Rad schlug. Sämtliche Emotionen wurden angesprochen: Enttäuschung, Angst, Mitgefühl, Verzweiflung, Hoffnung und natürlich Liebe.

Und mit viel Liebe und Hingabe waren alle 100 Sänger, Musiker und Techniker bei der Sache.

Das spürte das Publikum, das in die verzauberte Märchenwelt entführt wurde. Vollkommen hingerissen fieberten die Besucher mit den Figuren und sparten am Ende nicht mit Applaus.

Zum Glück kann man dieses wunderbare Musical nochmals erleben. Und zwar am 28. Oktober ab 19 Uhr in der Stadthalle Museum in Hechingen sowie am 11. November ab 19 Uhr in der Festhalle in Laufen.