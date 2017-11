Albstadt Auf Sommerreifen über den Flüelapass

Das gilt auch für den dritten Text der Matinee, eine Reportage über therapeutisches Bogenschießen in der Jugendpsychiatrie. Die Reportage ist die journalistische Königsdisziplin und "Heilende Pfeile" ein Paradebeispiel dafür, was sie auszeichnen sollte: neben stilistischer Trittsicherheit genaue Beobachtung, Empathie und die Geduld, die beides voraussetzt – Overath war mehrmals in der Tübinger Klinik und hat sich viel Zeit für ihre drei Helden genommen. Eine Zuhörerin bekannte nachher, den Text ernüchternd, ja deprimierend ge- und empfunden zu haben. Anderen ging es nicht so; sie fanden ihn ermutigend. Was im Sinne der Autorin war: "Ich will Mut machen zum Leben – aber dafür muss man der Trauer ins Gesicht blicken."

Der vierte Text: ein Auszug aus der "Gebrauchsanweisung für das Engadin" – der Titel stammt vom Verlag und findet nur bedingt Overaths Beifall, passt in diesem Fall aber gut: Beschrieben wird, was einem blüht, wenn man sich im Herbst auf Sommerreifen den Flüelapass hinaufwagt. Hier wurde das Publikum lebhaft; offenbar befanden sich Skifahrer in der rund 30 Köpfe starken Runde. Den Schlusspunkt setzte eine linguistische Betrachtung über "La Naiv" – das rätoromanische Wort für Schnee – , die fast schon ein Gedicht war. Nur skandieren ließ sie sich nicht.

In der anschließenden Fragerunde ging es um die verschiedene Themen: die Jugend von heute, Dankbarkeit, Yoga-Rückenfiguren, die lebenden Bilder der Goethezeit und die selten gewordene Fähigkeit, zu verweilen. Wer sie in der Literatur sucht, findet sie in Angelika Overaths Büchern.

Weitere Informationen: Angelika Overath: Der Blinde und der Elephant. Verlag Luchterhand, 18 Euro.