Albstadt Auf nach Nesselwang

Zuvor hatten Marlene Korn, Alisa Colditz, Natalia Paprocki und Victoria Hassis beim Schneesportfestival in Oberjoch mit über sieben Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierten das Bezirksfinale gewonnen. In der Wettkampfklasse 3 belegten die beiden gemischt zusammengesetzten Mannschaften mit Leonie Linder, Robin Hägle, Lukas Pawelka und Tobias Hillenbrand sowie Cheyenne Kern, Nikolas Ohl, Moritz Buschbacher, Jonathan Schmetzer und Nils Bitzer die Plätze fünf beziehungsweise sieben und verpassten damit knapp den Sprung aufs Podest.

Im Rennen am Seibels­eckle verstärkte Tabea Bühler die Mädchenmannschaft, die im Allgäu so erfolgreich gewesen war. Im Bundesfinale in Nesselwang werden die Ebingerinnen gegen die besten Teams aus ganz Deutschland antreten. Bereits am heutigen Donnerstag, 9. Februar, bestreiten sie das Kreisfinale am Ebinger Skilift. Zuschauen dürfte sich lohnen.