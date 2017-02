Albstadt Albstadt siegt beim FC Rottenburg

Auf einem guten Weg in Richtung Rückrundenstart ist Verbandsligist FC 07 Albstadt. Die Nullsiebener gewannen am Samstag ihr Testspiel beim Landesligisten FC Rottenburg nach Treffern von Felix Loch und einem Doppelpack von Pietro Fiorenza mit 3:0 (2.0). "In der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt und den Ball gut laufen lassen", sagt FC-Trainer Alexander Eberthart.