WÜRTTEMBERGLIGA MÄNNER HSG Langenau/Elchingen – HSG Albstadt 29:26 (12:13). Einen leichten Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt in der Württembergliga haben die Männer der die HSG Albstadt am Samstag hinnehmen müssen. Sie unterlagen bei der HSG Langenau/Elchingen mit 26:29, die damit in der Tabelle an den Schwarz-Roten vorbei zog. Die Albstädter, die nicht nur auf die Langzeitverletzten Bruno Jerger und Nico Ferdinand sondern uch auf Matthias Kania (Schulterprobleme) verzichten mussten, fanden schwer in die Partie, lagen nach 13 Minuten mit 1:4 im Hintertreffen. Diesen Drei-Tore-Vorsprung verteidigte Langenau/Elchingen bis zum 6:3 (17.), dann kamen auch die Albstädter in die Gänge. Somin Schurer traf zum 7:7-Ausgleich (21.), dann legten die Gäste in der hart umkämpften Begegnung durch Tore von Lukas Mayer und Schurer auf 10:8 (25.) vor. Langenau/Elchingen glich kurz darauf zwar aus (10:10/27.), aber die Gäste waren einfach präsenter und nahmen einen knappen 13:12-Führung in die Pause.Nachdem Jannik Rau und Lukas Mayer kurz nach der Pause auf 15:12 (33.) für die Schwarz-Roten erhöht hatten, wähnten sich die Gäste auf einem guten Weg. Doch sie verloren den Faden,mussten binnen drei Minuten einen 0:5-Lauf schlucken und lagen mit 15:17 zurück. Albstadt kam zurück, schaffte durch Christoph Schlegel den 19:19-Ausgleich. Dann der Knackpunkt: Nach einem Foulspiel von Felix Junginger an Lukas Mayer revanchierte sich der Albstäder Spieler leicht, woraufhin beide die Rote Karte sahen. "Rot für Lukas war schon eine ziemlich harte Entscheidung", sagte Albstadts Interimstrainer Tobias Hilsenbeck. In der Folge neigte sich die Waage immer mehr auf die Seite der HSG Langenau/Elchingen, die sich nun auf 25:22 (52.) absetzte und sich in der Schlussphase nicht mehr die Butter vom Brot nehmen ließen. Am Ende gewannen die Hausherren mit 29:26."Wir haben im Angriff in vielen Situationen nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Schlussendlich müssen wir uns an die eigene Nase fassen, denn diese Niederlage war unnötig. Aber wir hoffen am kommenden Wochenende gegen Laupheim wieder in die Spur zu finden", so HSG-Coach Hilsenbeck. HSG Albstadt:Exner, Augustin, J. Mayer; P. Jerger (1), Hofele, Lebherz (9/2), Schlegel (1), L. Mayer (3), Rau (6), B. Mayer (2), Schurer (3), Bach (1).