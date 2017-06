Albstadt Abschiedsfeier für Rektorin Christa Beck

Albstadt-Ebingen. In einer Feierstunde am Mittwoch, 12. Juli, ab 17 Uhr wird Christa Beck in der Schule verabschiedet. Aus gesundheitlichen Gründen geht die 63-Jährige nach 18 Jahren in der Kirchgrabenschule in den Ruhestand. Vor ihrer Zeit in Ebingen war Christa Beck Rektorin der Schule an der Sommerhalde in Truchtelfingen gewesen, die damals noch Grund- und Hauptschule war. Die Leitung der Kirchgrabenschule nimmt schon seit einiger Zeit Becks Stellvertreterin Cornelia Wolf kommissarisch wahr.