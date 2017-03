Albstadt Ab September 2018 ganztags

Albstadt-Ebingen. Bereits vor vier Jahren hatte die Stadt 1,8 Millionen Euro für die energetische Sanierung des 1959 entstandenen Hauptgebäudes ausgegeben – jetzt kommt der große Pavillon an die Reihe, der künftig eine Grundschulförderklasse, die Hector-Akademie für Hochbegabtenförderung und in zwei Betreuungsräumen die verlässliche Grundschule beherbergen soll. Das Souterrain wird durch einen Anbau auf der Ostseite erweitert – die zur Verfügung stehenden zwei Klassenzimmer sind für eine Mensa, in der bis zu 200 Kinder zu Mittag essen sollen, nicht groß genug.

Das Gebäude erhält ferner neue, langlebige und robuste Metallfenster, ein Wärmedämmverbundsystem, ein wärmegedämmtes Dach samt neuer Eindeckung, neue Fußbodenbeläge und akustisch wirksame Rasterdecken mit energiesparenden LED-Einbauwannenleuchten.

Erneuert werden außerdem die Heizungsverrohrung und die Heizkörper, die Elektroinstallation und die Toiletten. Architekt Bernd Vosseler schätzt die Kosten von Umbau und Sanierung auf 1,25 Millionen Euro; der Anbau für die Mensa schlägt mit weiteren 300 000 Euro zu Buche.