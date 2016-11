Albstadt 3500 Nägel – aber ohne Hammerschläge

Albstadt-Laufen. Die evangelische Kirchengemeinde Laufen, Lautlingen und Margrethausen eröffnet am Samstag, 26. November, im Rahmen des Adventsbasars in der Laufener Turn- und Festhalle das Reformations-Gedenkjahr 2016/17 mit der Aktion "If I Had a Hammer". In Erinnerung an den Wittenberger Thesenanschlag von Martin Luther sollen nach und nach rund 3500 Polsternägelchen in eine große weiche Fläche gedrückt werden; jeder, der sich daran beteiligt, vollzieht also, wenn auch auf etwas sanftere Weise als Luther, dessen Tat nach. Der Name der Aktion spielt indes darauf an, dass bei dieser Aktion gerade nicht zu einem Hammer gegriffen wird. Zum anderen greift er das Bekenntnis des gleichnamigen Folksongs aus dem Jahr 1949 auf, das an die christliche Botschaft von der befreienden Liebe Gottes erinnert.