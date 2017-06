Albstadt 2500 Fahrer gehen auf die Strecke

Albstadt. Zum 23. Mal in Folge richtet der Ski-Club Onstmettingen mit Unterstützung der Stadt den Albstadt-Bike-Marathon aus. Den Auftakt macht traditionsgemäß am Freitag, 7. Juli, um 17 Uhr der Sparkassen-Kids-Cup in der Ebinger Innenstadt, der den Radsportnachwuchs der Klassen U9 bis U17 fordert. Nach den Siegerehrungen auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz ist Live-Musik mit Gerd Rube geboten. Der gebürtige Schorndorfer, der die Veranstaltung schon in früheren Jahren musikalisch begleitete, lebt seit einigen Jahren auf Key West in Florida und kehrt nur noch im Sommer für wenige Wochen nach Deutschland zurück.