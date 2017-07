Aichhalden Zelten mit Strolchen

Mit den jüngeren Kindern wird zum Spielplatz bei der Rötenberger Schule weitergelaufen. Zurück von Rötenberg geht es dann mit einem Shuttletransport und die Jüngeren bereiten schon mal das Lagerfeuer vor, damit alle, wenn die "Bäckerstrolche" wieder zurück sind, gleich mit Stockbrot, Grillwurst und Wecken loslegen können.

Wenn die Zelte aufgestellt sind, werden ein paar Spiele gespielt und natürlich bleibt viel Zeit, um mit Freunden auf dem Waldsportplatz herumzutoben. Wenn es dunkel wird, trifft man sich wieder am Lagerfeuer zum Singen und zum Hören einer Lagerfeuer-Geschichte. Danach geht es in die Zelte. Am Sonntagmorgen wird gemeinsam gefrühstückt und der Waldsportplatz wieder aufgeräumt. Es wäre toll, schreiben die Verantwortlichen, wenn jemand am Lagerfeuer Gitarre spielen würde. Jeder solle sein Zelt sowie Schlafsack, Taschenlampen, eventuell Taschenmesser, Teller, Becher, Besteck und Weiteres für sich und seine Familie mitbringen.