Aichhalden Zeichen der Zeit erkannt

Aichhalden. Hans Wössner, Vorsitzender des Gewerbevereins, nutzte bei der feierlicher Unterzeichnung auf dem Schulhof die Gelegenheit, dem an der Zeremonie teilnehmenden Bürgermeister Eckhard Sekinger seinen Standpunkt zum Schulstandort Aichhalden klar zu machen: "Dass die Haupt- und Werkrealschule in Aichhalden geschlossen werden soll, ist für uns ein absolutes No Go". Die Chance, dass die eigene Schule Praktikanten und Lehrlinge in die Betriebe schicke, sei doch größer als in Alpirsbach oder Schramberg.

Mit der Diskussion über die Schließung hätte Sekinger dem Verein den Denkanstoß gegeben, eine Bildungspartnerschaft einzugehen.

Wie alle Betriebe hätten auch die Mitglieder des Gewerbevereins mit dem Nachwuchs- und Fachkräftemangel zu kämpfen. "Große Firmen wie Simon, Kern-Liebers, Trumpf oder Schweizer Electronik verfügen über entsprechende Manpower und Geldmittel, um für ihre Betriebe bei den Schülern zu werben."