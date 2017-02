Aichhalden Vier neue Bürgermeister-Kandidaten am Start

Aichhalden. Vier Schnurrgruppen plus "Hansel mit Musikverein" tourten am Sonntagabend durch die Lokale in Aichhalden. Aufgetischt wurden die kleinen und großen Malheure der Mitbürger im Gasthaus Adler, Café Rumez, im Sportheim und in der "Ratsstube". Aufgetischt wurde ein feines Menü: scharf gewürzt und mit besonders viel Vitaminen für die Stärkung der Lachmuskeln.

"Män in Blägg" schnurren bereits seit zehn Jahren. Während die Instrumentalisten für den delikaten Sound sorgten, verriet Armin Broghammer die Fettnäpfchen singend. Pils und Pilze sollte man nicht verwechseln und schon gar nicht wie ein Aichhalder ein Pilzragout aus Hexenröhrlingen genießen. Zwei Nachwuchsnarren genossen zu viel Promille, sorgten für Krawall, bekamen Ärger mit der Polizei und türmten später aus dem Krankenhaus – um in einem Lokal in Sulgen weiter zu feiern. Nach einem Schnäppchen-Bierkauf im Ossi-Land bekam ein anderer Aichhalder das dicke Ende.

Mit ihrem Einmarschlied kam "ZDF" (zünftig derbe Festmusikanten) hereinspaziert. Die Gruppe schnurrt bereits seit fünf Jahren, was sie mit der Verleihung von Orden für ihre Wohltäter feierten. Ungeschminkt hofften sie auf ein "Wirtschaftswunder in Aichhalden", nachdem der "Engel" seine Pforten schloss. Sie foppten aber auch den "Jocksepples Paul", der sein Auto nicht mehr fand. Als Hobby-Konditorin kreierte Anita Scheerer eine Kirschtorte mit einem Liter Rossler. Norbert Brucker sorgte mit dem Kauf eines Rasensprengerschlauchs für Chaos. "Schön ist es bei der G’meind zu sein... trotzdem will Ekhard in die Rente gehen", besang das Quartett den bald scheidenden Schultis mit Wehmut. Eine Schweigeminute wurde für den umgesägten Baum auf dem geplanten Spielplatz eingelegt. Viele Mitarbeiter hegten den Schattenspender, nur im Plan für den Spielplatz befand er sich nicht. Eine beauftragte Firma sägte ihn kurzerhand um.