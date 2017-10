Aichhalden Viele Helfer räumen im Pfarrgelände auf

Über die Resonanz war sie angenehm überrascht, auch das trockene Herbstwetter machte mit. So schnatterten am Samstagmorgen Motorsäge, Heckenschere und Freischneider um die Wette. Einige der rund 15 freiwilligen Helfer, Mitglieder der Gemeinde und des Kirchengemeinderats, hatten ihre Maschinen und Geräte samt Schutzkleidung von zu Hause mitgebracht.

In nur rund drei Stunden wurden Hecken, Sträucher und Stauden auf ein Mindestmaß zurückgeschnitten, so dass sie nun wieder den Blick in die Umgebung besser freigeben.

Mit Traktor und Anhänger wurde der Grüngutschnitt auf die Sammelstelle gefahren und der Gehweg an der Alpirsbacher Straße mit der Hand-Kehrmaschine gereinigt. Nun sieht es wieder sehr ordentlich um das Gemeindezentrum herum aus und die Bepflanzung kann wieder neue Triebe wachsen lassen.