Trotz mancher Verwirrungen weiß man in Aichhalden (mittlerweile), wann Kilbe ist. Am Dienstag traf sich bei Einbruch der Dunkelheit die von Eltern organisierte Krabbelgruppe mit knapp 20 Kindern mit bunten Laternen im Postshop von Loni Lehrer zum Kilbesingen. Nachdem die Rasselbande sich – mit Süßigkeiten versorgt – zu weiteren Stationen im Dorf aufmachte, ging es im Laden zu wie im Taubenschlag. Es kamen noch weitere fünf selbst organisierte Gruppen mit je zwei und drei Kindern und trällerten aus vollen Kehlen "Hit isch Kilbe, morge isch Kilbe, bis am Mittwochobed". Ob sich anschließend die Wege der Gruppen bei ihrem Laternen- und Rübengeisterzug hin und wieder kreuzten, ist nicht bekannt. Ganz ohne Folgen bleibt der diesjährige Hickhack um das richtige Datum für das Kilbesingen trotzdem nicht. Die Narrengruppe Erzknabberteufel, vorwiegend Erwachsene, hat sich gerade deshalb entschieden, erst am kommenden Samstag zum Kilbesingen aufzubrechen. Seit Oktoberfeste schon im September gefeiert werden, darf das Kilbesingen auch etwas länger dauern. Foto: Herzog