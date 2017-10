Aichhalden Sportlerehrung jetzt nach Richtlinien

Aichhalden. Das hatten sich Bürgermeister Michael Lehrer und die Verwaltung sicherlich anders vorgestellt. Die von ihnen mühevoll ausgearbeiteten Richtlinien, bei denen sie sich auch bei Nachbarkommunen erkundigt hatten, wurden von einzelnen Gemeinderäten regelrecht zerpflückt. Nach Auskunft des Bürgermeisters wurde der Entwurf den Sport treibenden Vereinen im Vorfeld zugeschickt mit der Bitte, ob die jeweiligen sportlichen Erfolge in der Richtlinie ausreichend dargestellt sind. Nur drei Vereine hätten sich gemeldet und Ergänzungen vorgeschlagen.

So schlug der TTC Aichhalden vor, einen Sportlerfairnesspreis auszuloben. Wie Lehrer einräumte, sei es in der Vergangenheit schon mal versäumt worden, eine Meistermannschaft zu ehren. Das habe für Unmut gesorgt. Mit den Richtlinien, bei denen die Vereine angeschrieben werden, um der Gemeinde die zu ehrenden Sportler vorzuschlagen, werde das verhindert.

Geehrt werden sollen Einzelsportler und Mannschaften, die bei badischen, württembergischen, regionalen und deutschen Meisterschaften die ersten drei Plätze belegen. Des Weiteren Teilnahmen bei Europa- und Weltmeisterschaften und Olympiaden, Rekorde und Mitglieder in einer Nationalmannschaft. Dies gilt für Sportler in der Gesamtgemeinde, sowie für Aichhalder, die in einen auswärtigen Verein mitwirken. Keine Berücksichtigung findet