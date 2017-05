Aichhalden (lh). Der Gemeinderat bestätigte die bei der Hauptversammlung im März gewählten Feuerwehrkommandanten Ralf Dengler und dessen Stellvertreter Ralf Armbruster. Sitzungsleiterin Gerlinde Herzog betonte die Notwendigkeit, solche Personen zu haben. Erst kürzlich habe es sich bei einem Brand in Rötenberg wieder gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Feuerwehr sei. Sie danke deshalb allen, die sich in den Dienst für andere stellten und überreichte an Dengler und Armbruster die Urkunden der Gemeinde.